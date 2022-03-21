أمطار على 9 مناطق واستمرار البرودة شمالا

شهدت أجواء الرياض، أمس، هطول أمطار على أجزاء من العاصمة، ويتوقع تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم والرياض، تمتد إلى المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والجوف.

برد ورياح

وأوضح خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني، أنه حسب المرصد الأوروبي، ما زالت فرصة الأمطار سانحة حتى صباح اليوم، متوقعًا أن تهطل على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشمال المملكة وشمال المنطقة الشرقية، بنسب متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد ورياح.

أطول نهار

وقال خبير الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق، إن بداية شهر رمضان توافق يوم السبت 2 أبريل، ويوافق عيد الفطر يوم الإثنين 2 مايو المقبلين، وبين أن أول من أمس، وفي تمام الساعة 6:33 مساء، وصلت الشمس إلى خط الإستواء، وبعد 90 يومًا تقريبًا تصل إلى السعودية والإمارات وسلطنة عمان وليبيا والجزائر والمغرب (مدار السرطان)، فهذه الأيام يتساوى الليل مع النهار، وبعد 90 يومًا نعيش أطول نهار.

زخات متفرقة

من جهته، بين موقع طقس العرب أن اليوم، تبقى الأجواء حارة نسبيًا في عموم المناطق، بينما تبقى معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية ومائلة للبرودة في أقصى شمال المملكة، مع احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة، ورياح نشطة تثير الغبار في أجزاء من غرب وشمال المملكة. أما غدًا وبعد غد، تنخفض درجات الحرارة في شمال المملكة ليصبح الطقس باردًا نسبيًا، بينما تكون الأجواء حارة نسبيًا في عموم المناطق، فيما تبقى معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، مع احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من جنوب غرب المملكة، ورياح نشطة تثير الغبار، خاصة في أجزاء من غرب وشمال المملكة. أما ليلا، يسود طقس شديد البرودة شمال المملكة وصولا لحائل، بينما يكون باردًا نسبيًا إلى بارد في باقي المناطق.

تقلبات جوية الأربعاء والخميس

تنخفض درجات الحرارة في شمال المملكة.

يصبح الطقس باردا نسبيا.

أجواء معتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار.

الجمعة

انخفاض واضح بدرجات الحرارة شرق ووسط المملكة.

يبقى الطقس باردا نسبيا شمالا وصولا لحائل.

الأجواء معتدلة في عموم المناطق.

احتمالية لزخات متفرقة من الأمطار.