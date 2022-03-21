أتاحت الخطوط الحديدية السعودية «سار» شراء تذاكر السفر عبر قطار الشمال من محطة القريات وإليها ابتداء من أمس، حيث ستنطلق أولى رحلات القطار إلى القريات في الـ 31 من مارس الجاري، لتغطي الرحلة ما مسافته 1215 كيلومترًا بين الرياض والقريات. وأكدت «سار» أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع موعد تدشين محطة القريات المحدد في الـ 30 من مارس الجاري، وستتم إقامة حفل التدشين برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف، وبحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة شركة «سار» المهندس صالح الجاسر.



كانت هذه تفاصيل خبر مارس أولى رحلات قطار القريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.