التقاطع المميت

يواجه سالكو طريق الأمير سلطان بالحضن بمنطقة نجران خطرًا بالغًا وحوادث عديدة شبه يومية وتحديدًا عند التقاطع الخطير قبل مفرق اللجم باتجاه الغرب، إذ شكلت الأشجار المزروعة بالمنتصف على امتداد الطريق عائقًا وحاجبًا للرؤية، فعند قيام قائدو المركبات بالدوران وتحديدًا القادمون من الشرق إلى الغرب يتفاجئون بمركبات أخرى قادمة من الغرب إلى الشرق والعكس تمامًا وبسرعة بالغة فينتج خلالها تصادم وحوادث مميتة.

حجب الرؤية

من جهته أكد فرع وزارة النقل بنجران أنه يمكن للأهالي رفع طلب وشكوى بخصوص الطريق إلى مرور المنطقة لعرضها على لجنة السلامة المرورية للاختصاص وهي من يقرر بعد الشخوص على الموقع إغلاقه من عدمه.

وأرجع مستخدمون للطريق سبب كثرة الحوادث إلى حجب الرؤية إذ لا يستطيع أحدهم تلافي وقوع الحادث لضيق التقاطع وافتقاده لأنظمة السلامة، وطالب الأهالي بسرعة اتخاذ حلول عاجلة ومعالجة الخلل.