التقاطع المميت

حجب الرؤية
من جهته أكد فرع وزارة النقل بنجران أنه يمكن للأهالي رفع طلب وشكوى بخصوص الطريق إلى مرور المنطقة لعرضها على لجنة السلامة المرورية للاختصاص وهي من يقرر بعد الشخوص على الموقع إغلاقه من عدمه.
وأرجع مستخدمون للطريق سبب كثرة الحوادث إلى حجب الرؤية إذ لا يستطيع أحدهم تلافي وقوع الحادث لضيق التقاطع وافتقاده لأنظمة السلامة، وطالب الأهالي بسرعة اتخاذ حلول عاجلة ومعالجة الخلل.
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