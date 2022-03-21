ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك الأردن

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين. واطمأن جلالة ملك الأردن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا جلالته لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية. وعبر ولي العهد عن الشكر والتقدير لجلالة ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.



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