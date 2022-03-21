رصد إعلانات مشبوهة لاستقدام ونقل كفالة العمالة المنزلية

قال الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند" في موقع "تويتر"، إنه رصد إعلانات مشبوهة عبر مواقع إلكترونية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقدام ونقل كفالة العمالة المنزلية.

وحذر "مساند" من التعامل مع الأشخاص والمواقع غير الموثوقة أو التعاقد مع الوسطاء خارج منصة "مساند" التي توهم المواطنين والمواطنات بمصداقيتها عبر إنشاء مواقع مستنسخة من المواقع الرسمية.

وكانت "دوت الخليج" قد رصدت في وقت سابق واحدا من هذه الحسابات ونشرت تقريرا حول ذلك ويمكن قراءة التقرير من خلال الرابط .