رصد إعلانات مشبوهة لاستقدام ونقل كفالة العمالة المنزلية

وحذر "مساند" من التعامل مع الأشخاص والمواقع غير الموثوقة أو التعاقد مع الوسطاء خارج منصة "مساند" التي توهم المواطنين والمواطنات بمصداقيتها عبر إنشاء مواقع مستنسخة من المواقع الرسمية.
وكانت "دوت الخليج" قد رصدت في وقت سابق واحدا من هذه الحسابات ونشرت تقريرا حول ذلك ويمكن قراءة التقرير من خلال الرابط .
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