جولات رقابية بالعاصمة المقدسة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية جولات رقابية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي والتأكد من نظاميتها واستيفائها للاشتراطات البلدية والصحية اللازمة، وحرصًا على تقديم الغذاء بطرق صحية وآمنة، وأسفرت الحملة عن إغلاق منشأة غذائية مخالفة. وأوضحت بلدية العزيزية الفرعية أن الفرق الرقابية ضبطت أثناء جولاتها الميدانية منشأة غذائية مخالفة تُدار من قبل عمالة داخل سكن وبدون ترخيص نظامي، وفي بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية وتم إغلاق المنشأة في الحال، ومصادرة وإتلاف 180 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات النظامية بحق المخالفين.



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