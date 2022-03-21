28 موقعًا للأحوال المتنقلة

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بتقديم خدماتها للرجال والنساء في 28 موقعًا حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك» التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها بمنطقة عسير، ومكة المكرمة، والباحة والمدينة المنورة، ونجران والقصيم وتبوك والجوف.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.