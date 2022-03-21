كلمات توعوية

نفذت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة جدة برنامج «الكلمات التوعوية» في القطاعات الحكومية، ضمن الأنشطة التوعوية لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمكة المكرمة في تفعيل حملة «مكارم الأخلاق».



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