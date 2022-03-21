الفيصل يرعى انطلاق مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

رعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة أمس، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بعنوان «التحول نحو الابتكار»، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية، وذلك في «جدة سوبردوم».

وفور وصوله تجول الفيصل في المعرض المصاحب للمؤتمر.

كلمة لوزير الحج والعمرة

واستهل الحفل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بكلمة رحب فيها بتشريف أمير منطقة مكة المكرمة إطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة؛ الذي يهدف إلى تسليط الضوء لما وصل له التحول الرقمي في الوزارة ضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030؛ بحضور وزراء أكثر من 20 دولة.

وقال: «كافة المستهدفات لا يراد بها سوى تحقيق هدف واحد لطالما تصدر اهتمام قيادتنا الرشيدة؛ وهو أن يتم الحاج حجه والمعتمر عمرته والزائر زيارته بكل يسر وطمأنينة وراحة». وأضاف: «الخطوات المتسارعة والحديثة التي شهدتها منظومة الحج والعمرة خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن لها أن تتحقق دون بيئة مهيئة ومتقدمة تجسدت في العديد من المشاريع العملاقة».

ونوه بأن المشاريع الأخيرة تعد إضافة مشرقة لبنية قوية وراسخة أسستها المملكة طوال مسيرتها المباركة في خدمة ضيوف الرحمن من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود؛ مؤكداً أنه ومنذ انطلاق رؤية السعودية الطموحة 2030 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، وقد حققت هذه الخطوات قفزات غير مسبوقة في خدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات.

عرض مرئي

إثر ذلك قُدّم عرض مرئي يحكي تشرف المملكة بخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين؛ بدعم متواصل من القيادة؛ وتوفير المناخ الملائم لأداء المناسك في جوٍ من السكينة والوقار، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة الحج الذكي وفق رؤية 2030.

بعدها تفضل الأمير خالد الفيصل بتدشين مبادرة «تحدي الحج والعمرة»؛ كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات من جهات عدة مع وزارة الحج والعمرة.

وفي ختام الحفل كرم أمير مكة الرعاة والشركاء والمنظمين لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

اتفاقيات على هامش المؤتمر

اتفاقية بين الهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وشركة علم

اتفاقية بين وزارة الحج والعمرة ومؤسسة صالح كامل الإنسانية

اتفاقية بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للأوقاف

اتفاقية بين وزارة الحج والعمرة وطيران ناس