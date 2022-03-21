شكرا لقرائتكم خبر عن سمو نائب أمير الشرقية يزور مبنى محافظة الأحساء ويلتقي الأهالي والأعيان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وبحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء اليوم الإثنين، الحفل الذي أقيم في مبنى محافظة الأحساء الجديد ، وحضره نخبة من أصحاب الفضيلة والمعالي وأعيان محافظة الأحساء وقيادات القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين .

وفور وصول سمو نائب أمير الشرقية تجول في أقسام مبنى المحافظة واطلع على سير العمل في المحافظة وما يقدم من خدمات للمستفيدين .

وقال سموه " الأحساء تحظى باهتمام كبير من قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما لها من مكانة تاريخية كبيرة جعلتها من أهم محافظات المنطقة ، وأنا سعيد جداً في هذا اليوم أن التقي بأهالي الأحساء واستمع إلى حديثهم ، بعد أن منعتنا ظروف جائحة كورونا من التواصل بشكل مباشر خلال الفترة الماضية، لكن الأحساء وأهلها دائماً في القلب وسيستمر التواصل وتستمر اللقاءات بإذن الله".

ويطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية خلال زيارته التفقدية للمحافظة على عدد من المشاريع التنموية في المحافظة في القطاع الصحي وعدد من المشاريع البلدية والتنموية في المحافظة.