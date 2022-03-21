وكيل إمارة الجوف يستقبل فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الجوف

التقى وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد آل سلطان في مقر الإمارة اليوم، بفريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ .

واستعرض اللقاء جهود مكافحة التبغ والمبادرات والبرامج التي تستهدف رفع الوعي بمخاطر وأضرار التدخين.

وأكد آل سلطان حرص الإمارة على التعاون مع اللجنة لتفعيل دورها في مختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة، انطلاقا من الحرص على تعزيز الصحة العامة للمجتمع والإسهام في تطبيق الإستراتيجيات والبرامج الحكومية المعتمدة في هذا الجانب، وفقا لتوجيهات سمو أمير المنطقة.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تضم عددا من الجهات الحكومية، وتعنى بمكافحة التبغ وتطبيق الأنظمة والقرارات الداعمة لهذه الغاية، وحماية أفراد المجتمع من وباء التبغ، والحدّ من نسبة تعاطي التبغ لمختلف شرائح المجتمع؛ للإسهام في تكوين مجتمع صحي سليم لتحقيق شعار “نحو مجتمع خالٍ من التبغ”.