اتحاد الجامعات ينظِّمُ بطولتي كرة السلة والتنس الأرضي للطالبات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ينظِّم الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بطولتي كرة السلة والتنس الأرضي للطالبات، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 23 شعبان 1443 هـ ، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض. وأوضح رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني أن هاتين البطولتين تأتيان ضمن فعاليات الموسم الرياضي الثاني عشر للاتحاد، وتُعدَّان من الرياضات النوعية التي يحرص الاتحاد على تنفيذها؛خدمة لبنات الوطن، وتنمية لقدراتهن ومهاراتهن في الألعاب الرياضية المختلفة ومنها كُرَتا السلة والتنس الأرضي.

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