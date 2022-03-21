وكيل محافظة الطائف يدشِّن مبادرة صحتي في بيئة نظيفة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
دشَّن وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي اليوم ، مبادرة “صحتي في بيئة نظيفة” التي أطلقها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، تزامناً مع أسبوع البيئة الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الأحد .
واشتملت المبادرة على رياضة المشي لمسافة 4 كيلومترات بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والجمعيات التعاونية والتطوعية والمتطوعين، وذلك بمنتزه الوهط والوهيط.
وقد شارك في المبادرة أكثر من 300 مشارك من الأشخاص ذوي الإعاقة، والطلاب والجهات الحكومية والتعاونية والتطوعية والأهالي؛ امتداداً لفعاليات أسبوع البيئة في مدينة الطائف.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي أن مكتب الوزارة بالطائف سعى -في هذه المناسبة المهمة- إلى إقامة معرض توعوي للمحافظة والاهتمام بالبيئة في أكبر مركز تجاري في محافظة الطائف لنشر التوعية البيئية على نطاق واسع تصل فيه المعلومات الهادفة لمختلف أوساط المجتمع،حيث يتضمن المعرض ركناً إرشادياً للتعرُّف على النباتات البرية، بالإضافة إلى ركن للتعرُّف على ثروات المملكة الطبيعية، وبث عرض مرئي عن السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة.
وأشار إلى أن المعرض أبرز جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحُّر في المحافظة على الغطاء النباتي وزيادته، وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في المناطق المتدهورة، ونشر المعلومات حول أهمية تقليل إنتاج النفايات والانبعاثات الكربونية للمحافظة على الكائنات الحية .
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