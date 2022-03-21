محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لهجمات ميليشيات الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية في المملكة.
وقال الاتحاد الأوروبي إن :هجمات الحوثيين على المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.
وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها الشديدة لـ هجمات الحوثيين على السعودية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.
وأكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده ستواصل دعم السعودية لـ الدفاع عن أراضيها.
وشدد “بلينكن” على أن هجمات الحوثي تستهدف مدارس ومساجد ومستشفيات ومدنيين ويجب أن تتوقف.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: هجمات الحوثيين على المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.