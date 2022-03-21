الاتحاد الأوروبي: هجمات الحوثيين على المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن إدانته الشديدة لهجمات ميليشيات الحوثي على منشآت مدنية واقتصادية في المملكة.

وقال الاتحاد الأوروبي إن :هجمات الحوثيين على المدنيين غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن إدانتها الشديدة لـ هجمات الحوثيين على السعودية، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل.

وأكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده ستواصل دعم السعودية لـ الدفاع عن أراضيها.

وشدد “بلينكن” على أن هجمات الحوثي تستهدف مدارس ومساجد ومستشفيات ومدنيين ويجب أن تتوقف.