محمد بن مسعود - الدمام - في احتفالية بهيجة برعاية رئيس الجامعة .. جامعة الجند تكرم الأوائل في مختلف الأقسام للعام 2020-2021م

شهدت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة تعز، اليوم، حفل تكريم أوائل الجامعة في مختلف البرامج الأكاديمية والمستويات الدراسية للعام الجامعي 2020-2021م، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محي الدين القباطي.

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وفي الحفل الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة هنأ رئيس الجامعة الدكتور محي الدين القباطي، الطلاب والطالبات الأوائل وأولياء الأمور على جهودهم في تميز أبناءهم وبناتهم، مشيرا إلى أن الاحتفالية تعكس اهتمام الجامعة بالمتميزين وحرصها على تحفيز طلابها وطالباتها لتحقيق مستويات علمية أفضل.

ولفت الدكتور القباطي إلى رسالة الجامعات المحورية وهي بناء الإنسان، واهتمام الجامعة ببناء الطالب في الجانب العلمي والذاتي، وتنمية إبداعاته، وتعزيز المهارات والقدرات، من خلال الأنشطة المتنوعة التي تتميز بها الجامعة.

وتخلل الحفل فقرات فنية وإبداعية، إلى جانب تكريم 130 طالبا وطالبة من الأوائل، وسط تفاعل كبير من الجمهور وأجواء غاية في البهجة والسرور.

وهنأ الطالب أسعد العامري ، في كلمة الأوائل، زملائه وزميلاته الأوائل في كافة الأقسام، وجميع أولياء الأمور، داعياً بقية الطلبة إلى السعي نحو التميز والمنافسة لبلوغ التفوق. كما ثمن جهود قيادة الجامعة واهتمامهم بالطلاب والطالبات والسعي نحو تحفيزهم إلى تحقيق النجاح والتفوق.

حضر الحفل أمين عام الجامعة الدكتور أمين الحيدري، وعميد كلية العلوم الطبية الدكتور منصور الخليدي وعميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرقيب غالب، وعميد شؤون الطلبة الدكتور محمد الوهابي، ورؤساء الأقسام الأكاديمية ومدراء المراكز المجتمعية، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام الإدارية، وجمع غفير من أولياء الأمور.