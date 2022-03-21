اخبار الخليج – البحرين تعرب عن بالغ تعازي ومواساة إلى جمهورية الصين الشعبية جراء تحطم طائرة ركاب

محمد بن مسعود - الدمام - تعرب وزارة الخارجية عن بالغ تعازي ومواساة مملكة البحرين إلى حكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة، جراء تحطم طائرة ركاب مما أدى إلى مقتل 133 شخصًا من ركابها، مؤكدة تعاطف مملكة البحرين مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة في هذا المصاب الجلل.

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