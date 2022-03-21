النقابة العامة للسيارات تستعرض خِدْمَاتِها في مؤتمر ومعرض خِدْمَات الحج والعمرة بجدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تشارك النقابة العامة للسيارات في مؤتمر ومعرض خِدْمَات الحج والعمرة المقام حالياً في محافظة جدة .

وتأتي مشاركة النقابة في المعرض إيمانا منها بأهمية الدور الذي تؤديه في ترتيب وتنظيم قطاع نقل الحجاج والمعتمرين والزوار بإشراف وزارة الحج والعمرة ، و إبراز إستراتيجيتها ومبادراتها التي تتواكب مع تطلعات وأهداف وزارة الحج والعمرة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وتمثلت المشاركة في نقل زوار المعرض من خلال النقل الترددي عبر ٣٠٠ حافلة من أحدث الأنواع، من بينها ما يقارب ٢٠ حافلة vip ، إلى جانب إبراز أكثر من ١٥ شركة نقل للحجاج والمعتمرين ، واستعراض تفعيل تقنية الذكاء الإصطناعي ، إضافة إلى تنظيم النقابة ورشة عمل تحت عنوان ” النقل الذكي لضيوف الرحمن”.