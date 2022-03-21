تونس تدين استهداف منشآت اقتصادية ومدنية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات دانت تونس بشدّة الهجمات الإرهابية التي شنَّتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على منشآت مدنية ونفطية حيوية بالمملكة. وقالت وزارة الخارجية التونسية اليوم في بيان: ” تدين تونس بشدّة الاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية التي طالت منشآتٍ مدنيةً ومرافقَ اقتصادية حيوية. وجدَّدت تونس -وفق البيان- التأكيد على تضامنها الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها وتقوض استقرار المنطقة وتخرق القوانين والأعراف الدولية.

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