شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

واطمأن جلالة ملك الأردن خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا جلالته لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.

وعبر سمو ولي العهد عن الشكر والتقدير لجلالة ملك الأردن على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.