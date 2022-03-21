أمير جازان: “شبابنا وشاباتنا في أكبر المراكز العلمية على مستوى العالم ” (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - كرم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بمكتبه في الإمارة بعد ظهر اليوم، الطالب عمرو بن وليد البراق من مدارس جازان الأهلية بأبوعريش بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان؛ بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميّز على مستوى الخليج العربي في فرع الطالب المتميز ضمن الدورة الـ 24 للجائزة.
ونوه بدور تعليم جازان وأسرة ومدرسة ومعلمي الطالب التي سخرت له البيئة المناسبة لإبراز تفوقه ودعم موهبته على مستوى المملكة والخليج.
وأشاد بما توليه القيادة الحكيمة من دعم وعناية واهتمام بالعملية التعليمية الى مستوى المملكة عامة وبمنطقة جازان ، ويظهر ذلك جليًا من خلال مخرجات التعليم وتميز الطلاب والطالبات بالمنطقة بمختلف المجالات والتخصصات العلمية.
وقدم المدير العام للتعليم بالمنطقة د. إبراهيم بن محمد أبو هادي التهنئة للقيادة الكريمة – حفظها الله- وإلى سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بهذا المنجز الإقليمي الذي يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بالمنطقة من سموهما كما يأتي امتداداً للمنجزات المحلية والدولية التي حققها طلاب وطالبات المنطقة.
كما قدم أبو هادي التهنئة بهذا المنجز لمعالي وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، مؤكداً أن خطط وزارة التعليم التطويرية أسهمت في تجويد نواتج التعلم ونشر ثقافة التميز والإبداع ورفعت من مستوى التحصيل الدراسي وهيأت الطلاب والطالبات للمنافسة والفوز في مختلف المسابقات والجوائز.
فيما عبَّر الطالب عمرو بن وليد البراق ؛ عن سعادته الغامرة بهذا الفوز شاكراً الله -عزّ وجلّ- على توفيقه وعونه، مشيداً بدعم إدارة التعليم في جازان له، رافعا هذا الإنجاز للقيادة الرشيدة- حفظها الله- ، ولأسرته وللأسرة التعليمية التي بذلت الجهد من أجل تحقيق هذا المنجز.
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