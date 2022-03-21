اخبار الرياضه السعوديه العسيري والمطيري عضوان باللجان الفنية للرماة

محمد بن مسعود - الدمام - عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للرماية اجتماعه بدولة الكويت، بحضور عضو اللجنة التنفيذية الأستاذ أحمد منصور الشهراني، وذلك مساء (الأحد) بدولة الكويت. وعلى هامش أعمال الاجتماع، تم تشكيل اللجان الفنية المعاونة بالاتحاد العربي للرماية، حيث تم من خلالها انتخاب الحكم الوطني الدولي محمد مغرم العسيري لعضوية اللجنة الفنية المعاونة للرصاص، والحكم الوطني الدولي إبراهيم نايف المطيري لعضوية اللجنة الفنية المعاونة للأطباق.

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