اخبار الرياضه السعوديه رينارد يرسم خطة الانتصار على الصين من «الشارقة»

محمد بن مسعود - الدمام - يضع مدرب المنتخب السعودي رينارد اللمسات الفنية النهائية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الصين (الخميس) على ملعب نادي الشارقة، ضمن مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.
وسيجري المدرب رينارد مناورة كروية غدا (الثلاثاء) على ملعب قصر الإمارات في أبوظبي، وسيركز على تنفيذ اللاعبين للمهمات الفنية المطلوبة، وسيعتمد العناصر الأساسية التي سيلعب بها لقاء الصين الحاسم قبل ختام معسكر أبوظبي مساء غد، وستتوجه بعثة الأخضر إلى الشارقة لاستكمال التحضيرات النهائية يوم (الأربعاء) على ملعب نادي الشارقة الذي سيحتضن مواجهة الصين المهمة.
ويركز المدرب رينارد في الحصة التدريبية اليوم على تطبيق اللاعبين لبعض الجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في لقاء الصين القادم، ويطمح المدرب رينارد في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الوصول للمونديال القادم.
وحرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل على الوقوف على تحضيرات منتخبنا الوطني لمواجهة الصين، ودعم أفراد البعثة من أجل العودة للوطن بالانتصار والنقاط الثلاث من أمام المنتخب الصيني.
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