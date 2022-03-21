اخبار الخليج – بالصور.. الزياني يزور مهرجان «ذهب المنامة» ويؤكد: حريصون على أحياء سوق المنامة القديم وتنشيطه سياحيا وتجاريا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض سعادة السيد زايد بن راشد الزياني حرص الهيئة على إحياء سوق المنامة القديم واستعادة مكانته كأحد أهم المعالم السياحية وواحد من أهم الأسواق من نوعه على مستوى المنطقة، ووجهة أولى لكثير من السياح الذين يزورون مملكة البحرين بأعداد متزايدة.

وفي تصريح لسعادته خلال قيامه بجولة تفقدية لمهرجان «ذهب المنامة» الذي تنظمه هيئة البحرين للسياحة والمعارض في سوق المنامة لأول مرة في مملكة البحرين، أكد الوزير الزياني أن الهيئة تخصص جزءا كبيرا من اهتمامها ومبادراتها لنتشيط هذا السوق تجاريا وسياحيا، وجذب المزيد من المرتادين له من مواطنين ومقيمين وزوار وسياح، وذلك انطلاقا من الدور المنشود لسوق المنامة في تنشيط السياحة التراثية كأحد ركائز استراتيجية البحرين السياحية 2022-2026.

ولفت سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة إلى أن مهرجان «ذهب المنامة» يمثل مبادرة فريدة من نوعها تعكس جدية هيئة البحرين للسياحة والمعارض في دعم تجار سوق المنامة القديم، خاصة وأن هذه المهرجان يأخذ طابعا ترفيهيا أيضا نتيجة لغناه بالفعاليات المختلفة التي تناسب الزوار من أعمار مختلفة.

وتجول سعادة الوزير الزياني في أرجاء المهرجان على عدد من المحلات المشاركة فيه، ونوه بالشراكة الفاعلة مع الجميع في إنجاح هذه المهرجان بما فيه متحف المنامة الرقمي «حكاية المنامة»؛ وهو مبادرة أهلية تعنى بتوثيق الحياة الاجتماعية والعمرانية والتجارية في المنامة واستعادة الأدوار الريادية لها.

كما اطلع سعادته على جدول الفعاليات الحافل الذي يرافق مهرجان «ذهب المنامة»، بما فيه الجوائز الأسبوعية، إضافة إلى فعالية في نهاية كل أسبوع تتنوع بين عروض الموسيقى البحرينية الحية، إلى عروض الأزياء الشعبية، وإطلاق وثائقيات خاصة بصناعة وتجارة الذهب في مملكة البحرين، وأنشطة للأطفال وبازار وغيرها.

هذا ويستقبل مهرجان «ذهب المنامة» زواره من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ويتضمن فعاليات من بينها «معرضا للصور»، وبازار تسوق يقام في سوق المنامة يوميا خلال الفترة 4:30-8:30 مساء لدعم الأسر المنتجة، وأربع ندوات تعريفية يقيمها معهد دانات للؤلؤ والمجوهرات والأحجار الكريمة أيام الحادي والعشرين من مارس، والأول والثامن والثالث عشر من ابريل، وحفل موسيقي يومي 25-26 مارس 4-5 مساء، وفعالية لرواية قصص أطفال يومي 24 و31 مارس و14 و17 أبريل، وحفل قرقاعون ليلة 14 و15 ابريل، وعروض أزياء تراثية يوم 16 أبريل.

هذه وتعمل هيئة السياحة على الترويج لمهرجان «ذهب المنامة» على مستوى البحرين ودول الخليج العربي، وذلك من خلال العديد من الوسائل من بينها شبكات التواصل الاجتماعي والتغطيات الإخبارية، وغيرها، معربا عن توقعه أن يجذب هذا المهرجان الكثير من المرتادين من داخل وخارج البحرين.