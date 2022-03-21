” إرواء ” تتسلم جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كرَّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للمياه الصالحة للشرب إرواء الدكتور عبدالرحمن بن سعد الموسى بعد حصول الجمعية على جائزة برنامج إنشاء محطات تحلية المياه في المناطق الأشد احتياجاً داخل المملكة.

جاء ذلك خلال حفل جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في فرع الاستدامة البيئية بدورتها التاسعة.

وتعنى الجائزة التي توجت بها إرواء في فرع الاستدامة البيئية كجائزة منفردة بصفتها أفضل برنامج إنشاء محطات تحلية المياه في المناطق الأشد احتياجاً داخل المملكة العربية السعودية للمحافظة وتعزيز استدامة البيئة والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية لتوفير حلول لقضايا البيئة والمساهمة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.