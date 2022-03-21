سبل تشارك في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة

كما يشارك نائب الرئيس للمبيعات ريان الشريف كمتحدث ضمن جلسة حوارية بعنوان: الابتكار والريادة في خدمة ضيوف الرحمن يستعرض من خلالها الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن التي تسهم في تحسين تجربة الحاج والمعتمر، كما يوضح أهم الحلول الرقمية المبتكرة من البريد السعودي "سبل".
ويعد مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة منصة فاعلة تضم أهم صناع القرار والأكاديميين والشخصيات الإسلامية الدولية المتخصصة، كما سيكون بوابة جاذبة للمستثمرين لبناء شراكات إستراتيجية مع جميع الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، حيث تتضافر الجهود لدعم حضور التقنية والوتيرة المتسارعة لتطبيقات التكنولوجيا وتسخيرها في خدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي تتناول جوانب مختلفة لإثراء تجربة الزوار، ومنصات وورش عمل مصاحبة تدعم المشاركين وتسلط الضوء على المبتكرين.
ويهدف هذا الحدث إلى إلقاء الضوء على مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بالحج والعمرة وبناء شراكات عالمية ومحلية للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة والتقنية لخدمتهم.
وتأتي مشاركة البريد السعودي تعزيزاً لأهدفها الإستراتيجية في الحضور في المعرض والمؤتمرات المحلية والدولية لاستعراض منتجاتها وخدماتها البريدية اللوجستية وحلولها الرقمية وتوثيق روابط التعاون وتوطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة، وفرصة الوصول للعملاء المحتملين.
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