تعرف على أسباب رفع قيود كورونا عن القادمين إلى السعودية

قالت وزارة الصحة إنها رفعت عددا من قيود كورونا "كوفيد-19" للمسافرين القادمين إلى المملكة، وذلك لعدة أسباب من أبرزها انخفاض معدل الحالات الإيجابية لأقل من 4 % بالإضافة إلى وصول معدل تطعيم بلغ 99 % لجميع الفئات المستهدفة من سكان المملكة 12 عاما فأكثر. وكانت الوزارة قد ألغت إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد كوفيد للقادمين من الخارج، بالإضافة إلى إلغاء إجراء اختبار PCR قبل القدوم إلى المملكة أو عند الوصول، وأيضا إلغاء الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى السعودية.



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