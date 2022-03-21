النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة غرق طفلين بتبوك

وجه النائب العام سعود المعجب بتشكيل فريق من النيابة العامة للانتقال إلى موقع سقوط الطفلين، اللذين سقطا مساء أمس في أحد الأنفاق قيد الإنشاء بمنطقة تبوك، والتحقق من أسباب سقوطهما وملابسات الواقعة، للنظر فيما إذا كان هناك ما يستدعي تحريك الدعوى الجزائية العامة وفقًا لنظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.



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