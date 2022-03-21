رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية: الحوثي وإيران لا يريدون السلام

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود أحمد عزيز، اليوم الاثنين، إن السلام مطلب كل العقلاء، وليس هناك مشكلة لدى كل اليمنيين حيث يريدون السلام الكامل والشامل وفق المرجعيات.

وتابع في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يجب أن يعرف الجميع أن الإرهاب الحوثي وإيران لا يريدون سلاما؛ لأن مليشيات الإرهاب الحوثي لن تعيش إلا في ضل حرب ودمار.

واختتم تغريدته مؤكدًا: “شكرا لمن يسعى ويدعو للسلام من أجل اليمن والمنطقة”.

عل جانب آخر أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أن المشاورات اليمنية – اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها الأمانة العامة لمجلس التعاون في المدة من 29 مارس إلى 7 أبريل، هي فرصة لإنهاء الصراع ولتحقيق السلام والاستقرار في اليمن وتوجيه الجهود نحو التنمية، منوها بأن المشاورات تمثل منصة يمنية لجميع أبناء الشعب اليمني لإنهاء النزاع بين الأشقاء اليمنيين للوصول باليمن إلى بر الأمان وتلبية تطلعات الشعب اليمني الكريم.

جاء ذلك خلال لقاء معالي الأمين العام بسفراء دول مجلس التعاون و سفراء الدول الخمس دائمة العضوية لدى اليمن، وذلك أمس الأحد 20 مارس 2022م بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على دعوة مجلس التعاون للمشاورات اليمنية – اليمنية، ضمن جهود دول المجلس المستمرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة في اليمن والخروج به لمرحلة السلام والوفاق الوطني، الذي يلبي طموحات وتطلعات اليمنيين، إضافة إلى استعادة الاستقرار وضمان ظروف الحياة الكريمة للشعب اليمني الشقيق.