ضبط 171 كيلو جرامًا من نبات القات بمحافظة قلوة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، أن مركز الضبط الأمني بحضن التابع لشرطة محافظة قلوة، قبض على مواطنَيْن وبحوزتهما (171) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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