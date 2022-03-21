تحالف «Bernays» و«mmbrand» يسجل نجاحًا بارزًا من خلال شراكته مع أكبر معرض عقاري في العاصمة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن التحالف البحريني “Bernays” للإعلام والعلاقات العامة، و”mmbrand” المتخصصة في ابتكار هويات بصرية إبداعية، عن تسجيل نجاحٍ بارز في نشاط عملياته المشتركة من خلال شراكته الاستراتيجية مع معرض «ريستاتكس»، الملتقى الأكبر لصناع القرار العقاري والاستثمار الإسكاني والتمويلي على مستوى المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، والذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 1-4 مارس الجاري.

حيث شهد المعرض مشاركة واسعة من قبل كبرى الشركات الرائدة في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي، وتولى التحالف ابتكار الهوية البصرية المُتجددة لمعرض “ريستاتكس الرياض العقاري” وفعالياته المرافقة، وعمل على وضع استراتيجية الهوية والتواصل، وخطط التسويق للمعرض، كما كان له دور فاعل في تصميم أجنحة المعرض والقاعات المخصصة للفعاليات الداخلية، وقدم خدمات متنوعة في العديد من المجالات التي يبدع فيها، كما أدار عقد التحالفات والشراكات الإعلامية مع أهم المؤسسات الإعلامية المقروءة والمرئية والمسموعة في المنطقة لعمل التغطية الإعلامية المميزة التي تتناسب مع أهمية هذا الحدث العقاري الهام.

وكان معرض «ريستاتكس» قد اختتم أعماله، تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حيث أثمرت الجهود المكثفة التي أسهم فيها التحالف في توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والشركات المالية والاستثمارية والعقارية، وتقديم عدد من الورش المتخصصة التي تستهدف نشر الثقافة الإسكانية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في الإثراء بالقطاع العقاري، الذي يعد ذو أهمية بالغة لاستهدافه كافة شرائح المجتمع وأحد أعمدة تنويع مصادر الإستثمار في المملكة.

وقد سجل معرض «ريستاتكس» حتى ختامه في 4 مارس الجاري حضور أكثر من 30 ألف زائر، أتيحت لهم فرصة الاطلاع على الخدمات والخيارات المختلفة التي تسلط الضوء على دور العلاقة التكاملية بين قطاعي التمويل والتطوير العقاري، والمشروعات الحالية والمستقبلية، والبرامج المتنوعة التي تستهدف تسهيل توفير السكن للأسر السعودية بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب ضمن الجهود التكاملية لتعزيز البرنامج الإسكاني في رؤية المملكة العربية السعودية 2030.