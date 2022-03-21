اخبار الخليج – النائب قمبر يهنئ جلالة الملك وولي العهد رئيس الوزراء بمناسبة نجاح استضافة سباق الفورمولا 1 للعام 2022

محمد بن مسعود - الدمام - رفع النائب عمار قمبر، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله؛ بمناسبة نجاح استضافة مملكة البحرين لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج «الفورمولا 1» 2022، والتي أقيمت خلال الفترة 18 وحتى 20 مارس الجاري.

وأكد النائب عمار قمبر الى ان ما تحقق من نجاح منقطع النظير في هذه النسخة لسباق الفورمولا 1 جاء ليواصل النجاحات العظيمة التي تحققت على ارض البحرين منذ ان خرج هذا المشروع الكبير الى النور واصبح محطة مضيئة في مسيرة الرياضة والاستضافات العالمية التي تستضيفها البحرين بين الفينة والأخرى.

وأضاف قمبر، هذه النجاحات التي تتحقق تؤكد للعالم اجمع بالامكانيات الهائلة التي تمتلكها مملكتنا الغالية والتي بسواعد ابناءها المخلصين ووفق نهج وخطة ومتابعة من قيادتنا الرشيدة اصبح النجاح والتفوق سمة بارزة للبحرين.

واكد قمبر الى ان الرؤى التطويرية لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، جاءت لتترجم توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بأهمية ابراز اسم المملكة وما تتمتع به من إمكانيات عالية من خلال الرياضة والاستثمار فيها وهو ما نتج عنه مشروع حلبة البحرين الدولية والذي بدأت البحرين منذ سنين جني ثمار هذا الصرح والذي بات يعد احد اهم المشاريع التي تروج للمملكة رياضيا وتؤكد على ما يتمتع به وطننا العزيز من قدرات وكفاءات تستطيع ان تحقق النجاحات في المشاريع التي تكلف بها ، وبقيادة ومتابعة حثيثة من سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء والذي جميعنا شاهد سموه بحضوره وتجوله في الحلبة والالتقاء بجميع المتواجدين في الحدث.

وختم النائب قمبر تصريحه مقدما شكره وتقديره لمجلس إدارة حلبة البحرين الدولية وجميع الكوادر التي عملت وساهمت في نجاح هذا الحدث العالمي بهذه الصورة التنظيمية الاحترافية الرائعة.