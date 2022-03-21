اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بمناسبة نجاح سباق الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أعرب سموه فيها عن أخلص التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2022.

وأشار سموه إلى أن ما تحقق لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022 من نجاح مشهود يأتي بفضل قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية لفريق البحرين ومتابعته المستمرة لهذه الجهود ليأتي هذا الإنجاز إضافة إلى ما تحقق لمملكة البحرين من نجاحات في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن هذا الإنجاز الرياضي يضاف إلى سجل النجاحات المتتالية التي تحققها مملكة البحرين في استضافة هذا السباق العالمي، ويؤكد على ما تتمتع به من مقومات حضارية، ومكانة إقليمية ودولية، وقدرة على تنظيم واستضافة الفعاليات المهمة وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية.