اخبار الخليج – آل رحمة: نجاح الفورملا واحد بروح الفريق الواحد لكوادرنا الوطنية الطموحة

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد النائب غازي آل رحمة بالنجاح الباهر الذي حققته المملكة في تنظيم واستضافة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورملا واحد، وأكّد أن ذلك إنما يعكس القدرات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة بكوادرها وخبراتها الوطنية الرياضة الطموحة، والتي بذلت أقصى ما لديها بروح الفريق الواحد وروح فريق البحرين من أجل الظهور بأفضل مستوى من التنظيم والاحترافية.

ورفع آل رحمة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لهذا النجاح الباهر والمميز والذي جاء ليرسّخ السمعة المرموقة التي تتمتع بها المملكة في تنظيم مختلف الفعاليات الدولية والإقليمية، مشيدًا بالاستعدادات الكبيرة التي اضطلعت بها الجهات المعنية وتسخير كافة إمكاناتها لتنظيم هذا الحفل الرياضي والسياحي المميز.

ونوّه آل رحمة بالتفاعل الجماهيري الكبير مع الحدث الرياضي والفعاليات السياحية المصاحبة به، منوهًا إلى الزخم الإعلامي الكبير الذي حظي به والحضور الجماهيري والذي أسهم في إنجاح الفعالية.

وأكّد آل رحمة أن مملكة البحرين تسير في المسار الصحيح على خطى التعافي الاقتصادي من خلال تنظيم الفعاليات الكبيرة والمميزة والتي توّجها سباق الفورملا واحد، معبرًا عن تفاؤله بالمزيد من الخطوات والمبادرات التي تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من الدعم والتطوير.