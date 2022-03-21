اخبار الخليج – سفير البحرين لدى البرازيل يقيم برنامجًا لفعالية ترويجية لمملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أقام سعادة السفير بدر الحليبي ، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وحرمه، برنامجًا لفعالية ترويجية لمملكة البحرين في مقر سكنه بالعاصمة الفيدرالية برازيليا، وقد تضمنت الفعالية النقل المباشر لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2022م والذي تم إقامته في حلبة البحرين الدولية.

وقد حضر الفعالية عدد من كبار الشخصيات في المجتمع البرازيلي تتقدمهم السيدة الأولى ميشيلي بولسونارو، حرم فخامة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، والتي شاركت في الفعالية بالنيابة عن فخامته، بالإضافة إلى أبناء فخامة الرئيس، وسعادة عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، وسعادة النائب الفيدرالي إدواردو بولسونارو، ومجموعة من الوزراء واعضاء الكونغرس البرازيلي، كما احتوى البرنامج الترويجي على العديد من الفعاليات المختلفة التي تتناسب مع الحضور من مختلف الأعمار.

كما تم تخصيص زاوية للحضور لتوقع نتائج السباق، بالإضافة إلى عدد آخر من الأنشطة الترفيهية المصاحبة التي لاقت استحسان المدعوين. وقد أبدى الحضور إعجابهم بما حققته المملكة من إنجازات وتطور في كافة المجالات وخاصة بالجانب الرياضي والذي بانت ملامحه من خلال تجديد الاتحاد الدولي للسيارات ثقته في مملكة البحرين لاحتضان المزيد من السباقات القادمة، وهو الأمر الذي يعكس مدى الاستقرار والنجاح الذي تشهده المملكة.