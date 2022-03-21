اخبار الخليج – النائب السلوم: مبادرات نوعية حققها المجلس الأعلى للمرأة في سبيل تقدم المرأة البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - أعرب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب سعادة النائب أحمد صباح السلوم عن الفخر والاعتزاز بما قدمته المرأة البحرينية خلال مسيرة حافلة بالعطاء في شتى المجالات في ظل المشروع الاصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.

وأكد أن المجلس الأعلى للمرأة حقق العديد من النجاحات والبصمات الواضحة لتقدم المرأة البحرينية برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والذي استطاع المجلس من وضع العديد من الخطوات الداعمة للمرأة والتأكيد على ما تتمتع به من كفاءة ومهنية عالية عبر تقلدها للعديد من المناصب والتي أثبتت جدارتها وتقديمها للعديد من المنجزات لمملكتنا الغالية.

وذكر النائب السلوم خلال تكريمه 200 من الأمهات بمناسبة يوم الأسرة العالمي والذي يصادف الـ 21 من مارس من كل عام، أن المسيرة الحافلة بالعطاء والتي سطرها المجلس لمستقبل مشرق للمرأة البحرينية كان جليًا من خلال المبادرات والبرامج المستمرة طيلة السنوات الماضية، والتي أضحى من خلاله منارة في دعم المرأة ومثالا يحتذى به لدول المنطقة.

وأوضح « نعتز هذا اليوم بتكريم عدد من الأمهات بخامسة العاصمة والذين عملوا بشكل متواصل من أجل أبنائهم، وأن التكريم يعتبر وقفة تكريم واجلال لهن على جهودهن المستمرة في تقدم أبنائهن».