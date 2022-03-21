اخبار الخليج – وزير النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية يستقبل سفير البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الدكتور صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، سعادة الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، سفير مملكة البحرين المعين لدى المملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية بسعادة السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة، مشيدًا بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وخاصة في مجال النقل والخدمات اللوجستية خدمة للمصالح المشتركة.

من جانبه، أعرب سعادة السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة عن اعتزازه بلقاء معالي الدكتور صالح بن ناصر الجاسر، مؤكدًا حرصه المستمر على عقد مثل هذه اللقاءات التي تسهم في توطيد العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.