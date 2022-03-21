اخبار الخليج – تحت رعاية النائب العام.. انطلاق المؤتمر الإقليمي بشأن دور التعاون القضائي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غداً

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ غداً فعاليات المؤتمر الإقليمي الذي تنظمه النيابة العامة تحت رعاية النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان بسيراكوزا والمكتب العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي؛ تحت عنوان ” تعزيز التعاون القضائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القضاة والمدعون العامون في طليعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “، والذي يشارك فيه نخبة من الخبراء الدوليين ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة بمملكة البحرين ودول مختلفة، وممثلي الجهات ذات الاختصاص في الداخل والخارج، ومن المقرر أن تستمر فعالياته في الفترة من 22 إلى 24 مارس الجاري.

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