أمانة عسير تفوز بجائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع

حصلت أمانة منطقة عسير على جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للإبداع في حقل المدينة العربية حيث تم اختيار موضوع "هوية المدينة: الحفاظ عليها و تطويرها " عن جهود أمانة عسير في الحفاظ على هوية المدن و التجمعات العمرانية بالمنطقة وتطويرها بعد المنافسة مع عدد كبير من المشاريع المستوفية لشروط الجائزة من 11 دولة عربية مشاركة.

ومنحت الجائزة لأمانة عسير عن مشاريعها بالمسارات الجبلية والسياحية ومراكز الاستشفاء والمطاعم النموذجية ومراكز الخدمات على المداخل الرئيسية والتعامل مع المسطحات المائية وتطوير الحدائق الطبيعية ومراكز الشباب الحضرية والحدائق العامة والطرق والمحاور الرئيسية ومشاريع تأهيل الأسواق والساحات التراثية وتأهيل القرى التراثية والتي بلغت 144 مشروعا تم الإعداد المنهجي الشامل لها وفق الاستراتيجية العمرانية الوطنية و المنبثقة من رؤية المملكة 2030 وتنفيذها بدقة عالية وفعالية فضلا عن مراعاة التأثير البصري وتحقيق الأمان والسلامة والخصوصية.

من جانبه، أعرب أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عن سعادته البالغة بحصول منطقة عسير على جائزة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للإبداع خصوصا و انها من الجوائز المهمّة على الصعيد العربي، وهي تخاطب وتحفّز جميع المبدعين في الدول العربية للمشاركة فيها نظراً لأهميّة المواضيع التي تطرح في كلّ دورة والتي تؤسّس حالة إبداعية تنهض بالمجتمعات العربيّة لتواكب التطوّر العالمي الحاصل في مختلف المجالات.

وأكد الحميدي خلال كلمته التي ألقاه خلال حفل تكريم أمانة عسير بالجائزة بأنه منذ الإعلان عن بدء أعمال الدورة العاشرة للجائزة، بدأ المشاركين بالعمل الجاد للمشاركة بأفضل ما لديهم من أعمال مبدعة في هذه الجائزة الكبيرة و التي تعبر عن مدى ما تحقق لمدن ومحافظات المنطقة من تطور ونمو كبيرين في ظل التوجيهات والدعم المستمرين لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان ماجد الحقيل.

وأوضح الحميدي أن هوية المدن والتجمعات العمرانية تتشكل من عدة عناصر يمكن ايجازها في الانسان والمكان و الإرث الثقافي لأي منطقة.

ومن هذا المنطلق تبنت أمانة عسير بدعم من امارة المنطقة وبالاشتراك مع شركاء التنمية مجموعة من الخطط والمبادرات الهادفة للحفاظ على هوية المدن والتجمعات العمرانية بالمنطقة، التي انطلقت من العناصر المتميزة للهوية المدن والتجمعات العمرانية بعسير التي تتمحور في التراث العمراني الثري و الطبيعة المتميزة و النشاط البشري المتنوع.

وأشار إلى أن الأمانة قد قامت باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الصدد وقامت بتطوير مجموعة من المشاريع الداعمة لذلك.

ويأتي ذلك في إطار خطة أوسع لوزارة الشؤون البلدية و القروية و الإسكان للحفاظ على الهوية العمرانية بمدن و قرى المملكة العربية السعودية من خلال الالتزام بالاستراتيجية العمرانية الوطنية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وتعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مدن المملكة وتحسين المشهد الحضري من خلال سعي المملكة للحفاظ على الهوية العمرانية وأنسنة المدن و الحفاظ على التراث العمراني ودعم السياحة الداخلية لمدن وقرى المملكة.

وتسلم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الجائزة في حفل أقامته أمانة عمان الكبرى في مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، و سبق أن حققت هذا الإنجاز أمانة الرياض بقيادة أمينها السابق الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن.