شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أكبر 10 حوادث طيران خلال العقد الأخير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - تقارير:

بعد حادث تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية، اليوم، وعلى متنها 132 شخصًا في مقاطعة غوانغشي، نستعرض أشهر 10 حوادث طيران خلال العقد الأخير.

9 يناير 2021

تحطمت طائرة تابعة لشركة “سريويجايا إير” (Sriwijaya Air) الإندونيسية في البحر بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا في رحلة محلية وعلى متنها 62 شخصا.

8 يناير 2020

تحطمت طائرة ركاب أوكرانية من طراز بوينغ-737 في إيران، ما أسفر عن مصرع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا، عقب إقلاعها من العاصمة طهران متجهة إلى كييف. ورغم إعلان طهران في البداية أن السبب كان خللا فنيا، أعلن الجيش الإيراني لاحقا إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

10 مارس 2019

تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس-8 تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد إقلاعها من أديس أبابا متجهة إلى نيروبي، ما أسفر عن مصرع 157 شخصًا.

29 أكتوبر 2018

تحطمت طائرة بوينغ 7من طراز 37 ماكس، تابعة لشركة شركة ليون إير، في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من جاكرتا، إندونيسيا. وقد قتل جميع الركاب والطاقم البالغ عددهم 189 شخصًا، وقال المحققون إن “الطائرة كانت تعاني من مشاكل فنية في رحلاتها السابقة وكان ينبغي إيقافها عن العمل”.

28 نوفمبر 2016

نفد وقود الطائرة التي كانت تقل فريق نادي تشابيكوينزي البرازيلي لكرة القدم، مما أدى إلى سقوطها وقتل 71 شخصًا، من ضمنهم اللاعبون والفريق الفني، وقد نجا ستة أشخاص من بينهم ثلاثة لاعبين. ولحسن الحظ لم يسافر ستة من لاعبي الفريق على متن هذه الطائرة.

31 أكتوبر 2015

تحطمت طائرة إيرباص من طراز أي 321 تابعة شركة الطيران الروسية كوجاليمافيا، فوق صحراء سيناء بعد حوالي 22 دقيقة من إقلاعها من شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها. وأعلن ما يعرف بتنظيم ولاية سناء، أنه أسقط الطائرة ردًا على التدخل الروسي في سوريا.

28 ديسمبر 2014

فقدت طائرة تابعة لشركة شركة أير إيجا من طراز كيو 8501 كانت في طريقها من سورابايا في إندونيسيا إلى سنغافورة، ويعتقد انها سقطت في بحر جاوة. وكان عل متنها 162 شخصا.

17 يوليو 2014

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز إم إتش 17 بالقرب من غرابوف شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل جميع من على متنها وعددهم 298 شخصا، منهم 193 هولنديا. وقد اتهمت الحكومة الأوكرانية المتمردين الموالين لروسيا بإطلاق النار على الطائرة باستخدام صاروخ أرض-جو، لكنهم نفوا أي علاقة لهم بالحادث.

17 نوفمبر 2013

تحطمت طائرة تابعة لخطوط تاتارستان الجوية من طراز بوينغ 737 عند هبوطها في كازان بروسيا، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 50 شخصًا.

20 أبريل 2012

تحطمت طائرة تتبع خطوط بوهجا إير الباكستانية من طراز بوينغ 737 عندما كانت تحاول الهبوط في المطار الرئيسي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 121 شخصا وكذلك ستة من أفراد طاقمها.