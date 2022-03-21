شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية القطيف» تعلن نزع ملكية 236 عقار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يستهدف هذا فك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة

أعلنت بلدية محافظة ‫القطيف عن البدء في إجراءات نزع ملكية ( ٢٣٦ ) عقار، الواقعة بمدينة ‫صفوى بطول ( ٥ كيلو ) وعرض ( ٣٠ م )، وذلك بعد صدور موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس ماجد بن عبد الله الحقيل، بنزع عدد من العقارات بمدينة صفوى لفك الاختناقات المرورية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس صالح بن محمد القرني، أن نزع ملكية هذه العقارات، تهدف البلدية من خلالها الى تطوير وتوسعة الطريق الدائري الشرقي وربطه بشارع الخليفة علي بن أبي طالب، من الجهة الجنوبية والطريق المؤدي إلى طريق رأس تنوره في الجهة الشمالية.

إضافة لفتح طريق امتداد شارع البيروني وربطه بالدائري الشرقي، وفتح شوارع بالمنطقة المركزية وربطهم بالشارع الدائري الشرقي، مشيرا الى أن البلدية ستعمل على التواصل مع أصحاب العقارات الواقعة، ضمن الشوارع المراد تطويرها لمراجعتها واستكمال إجراءاتها وتقديم الإثباتات.

وقال بأن الوثائق المطلوبة لنزع الملكية والمتضمنة، صورة الصك مع الأصل، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة «إن وجد» مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجدت، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة «إن وجد» مع الأصل.