شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الخارجية يزور مناطق تراثية بقرغيزستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعوةٍ من وزير خارجية قرغيزستان السيد روسالان كازاكباييف، زار صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، منطقة سوبارا التراثية والثقافية، وذلك على هامش زيارته الرسميّة إلى جمهورية قرغيزستان.

واطلّع الوزيران على عددٍ من الفعاليات والنشاطات الثقافية التاريخية القيرغيزية، كما زارا المتحف المركزي للمنطقة، الذي يعرض جزءًا من تاريخ الدولة القيرغيزية وعراقتها عبر التاريخ.

وأقام وزير خارجية قرغيزستان بهذه المناسبة مأدبة غداء لسمو وزير الخارجية والوفد المرافق له، حضرها عددٌ من كبار المسؤولين في الخارجية القيرغيزية.