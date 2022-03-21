شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: شمول برنامج تقدير لجميع متقاعدي القطاعين العام والخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن شمول برنامج "تقدير" لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص وذلك حرصاً منها على تقديم المبادرات النوعيّة والمميزة لجميع العملاء.

ويعتبر برنامج "تقدير" أحد مبادرات المؤسسة المقدمة لعملاء المؤسسة من متقاعدين ومستفيدين، حيث يُعنى البرنامج بعقد الشراكات الإستراتيجية والتعاون الفعال مع الجهات في القطاع الخاص لتقديم مزايا وعروض واستثمار كفاءات وخبرات المتقاعدين وتعزيز مشاركتهم في الأعمال التطوعية وإقامة الفعاليات لهم ومنحهم مزايا تفضيلية خاصة لأعضاء برنامج تقدير.

وبيّنت التأمينات الاجتماعية أنها أتاحت برنامج "تقدير" ليصبح بإمكان جميع المتقاعدين والمستفيدين الاستفادة من جميع مسارات البرنامج الخمسة، وأضافت أن ذلك يأتي حرصاً من المؤسسة على توسيع قاعدة عملاء البرنامج وشموله لكافة عملاء المؤسسة، والسعي لتقدير جهود المتقاعدين وتقديم الخدمة المميزة لهم.

وأوضحت المؤسسة أن هناك خمسة مسارات لبرنامج "تقدير" وهي مسارات خبرة ومزايا وفعاليات، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية ومسار التمويل، حيث يقدم كل مسار مجموعة كبيرة من العروض والمزايا للعملاء في مجالات عدة منها الصحة والنقل والتعليم والترفيه والإسكان والسياحة والرياضة، وبيّنت المؤسسة أنه بلغ عدد شركاء البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 600 شريك يُقدمون خدمات عديدة ومزايا وتسهيلات في مختلف مسارات البرنامج لكافة أعضاء برنامج تقدير من عملاء التأمينات الاجتماعية.

وعن كيفية استفادة العميل من مسارات "تقدير"، بيّنت المؤسسة أنه تم الربط الإلكتروني المباشر مع مجموعة من مقدمي الخدمات أو العروض حيث يتيح هذا الربط التعرف التلقائي لعضو برنامج تقدير، كما يمكن أيضاً استخدام البطاقة التعريفية الإلكترونية لعميل المؤسسة والبطاقة التعريفية للمتقاعدين، والتي يُمكّن الحصول عليها كبطاقة رقمية من خلال تطبيق تقدير ودون الحاجة لطباعتها.

واختتمت المؤسسة بأنه يمكن لكافة العملاء التعرف على برنامج "تقدير" ومزاياه وأهدافه والشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من كافة العروض والخصومات المقدمة عبر زيارة موقع البرنامج www.tqr.sa أو تحميل التطبيق الخاص بالبرنامج عبر متاجر الأجهزة الذكية.

يُذكر أن برنامج تقدير هو أحد مبادرات "التأمينات الاجتماعية" الوطنية تقديراً للمتقاعدين على ما بذلوه من عطاء في خدمة الوطن، حيث يقوم برنامج تقدير على عقد الشراكات المهمة مع العديد من شركاء النجاح لتقديم خدمات متنوعة للمتقاعدين والمتقاعدات والمستفيدين ضمن مسارات البرنامج وأهدافه.