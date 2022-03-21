شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام المكلف: سيتم نقل صلاة التراويح والتهجد وترجمتهما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • السديس : ١٢ الف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك

• استعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي

• إصدار ٢٠٠٠ تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة وتطبيق أعلى مقاييس التعقيم

نظمت رئاسة شؤون الحرمين اللقاء الإعلامي "لإطلاق خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك 1443هـ".

وأكد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أنه سيتم نقل صلاة التراويح والتهجد وترجمتهما.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين أنه تم تخصيص ١٢ الف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك، واستعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في موسم شهر رمضان المبارك.

وأكد أنه تم إصدار ٢٠٠٠ تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف.