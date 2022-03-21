اخبار الخليج – ناصر بن حمد: توجيهات جلالة الملك نبراس يضيء دروب تقدم رياضة القدرة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه دائماً ما تشكل للجميع نبراساً يضيء دروب التقدم نحو بناء حركة رياضية قوية قادرة على إبراز القدرات البحرينية في المحافل الخارجية، مشيداً سموه باهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك بمناسبة لقاء وتكريم سموه للشركات والمؤسسات والبنوك الداعمة لبطولة سموه الدولية لسباقات القدرة بحضور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة.

واستذكر سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في دعم وازدهار رياضات الفروسية خصوصاً رياضة القدرة التي تعتبر إحدى الرياضات ذات الموروث الأصيل.

وأشاد سموه بالدعم الذي قدمته الشركات والمؤسسات والبنوك لبطولة سموه الدولية لسباقات القدرة، مؤكداً سموه أن هذا الدعم يسهم في تقدم عجلة رياضة القدرة التي تخطو خطوات متقدمة نحو مواصلة التطور والازدهار، مبيناً سموه بأن هذا الدعم ساهم في تحقيق كامل النجاح للبطولة وهو حافزاً لجميع الاسطبلات والفرسان المشاركين إضافة إلى الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الذي يعمل بجهد كبير نحو تطوير رياضة القدرة برئاسة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة.

وقال سموه «تعتبر الشركات والمؤسسات والبنوك الراعية للبطولة شريكاً أساسياً في التطور الذي نتطلع إليه جميعاً، وهو نتاج عمل مشترك بين جميع القطاعات في تطوير الرياضة البحرينية خصوصاً رياضة القدرة»،

وأضاف سموه «نثمن عاليا دعم الشركات والمؤسسات والبنوك الراعية للبطولة، حيث يسهم هذا الدعم في تنفيذ الاستراتيجية التي يسير عليها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والوقوف دائماً مع الفرسان والاسطبلات من أجل تقديم أفضل المستويات الفنية التي تعكس تطور رياضة القدرة البحرينية والتي سجلت إنجازات متعددة في الفترة الماضية».

وكرم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشركات والمؤسسات والبنوك الداعمة لبطولة سموه الدولية لسباقات القدرة وهي: تمكين، وبنك البحرين والكويت، وشركة هواوي البحرين، ومجموعة نواف محمد الجشي، وهاشم الوداعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وبنك السلام، والمحذي ستيفان، وشركة أسكون.

من جانبهم، أعرب ممثلو الشركات والمؤسسات والبنوك الداعمة عن اعتزازهم بالمساهمة في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الدولية لسباقات القدرة خصوصاً أنها تحمل أسم سموه الداعم الكبير لرياضة القدرة، مشيرين إلى أن تواجدهم في الرعاية يجسد دورهم المشترك في تطوير رياضة القدرة والحرص على دعم القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة.

وثمن ممثلو الشركات والمؤسسات والبنوك كلمات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التي تعتبر نبراساً لهم وتأكيد على حرصهم الدائم في رعاية بطولات القدرة، مشيدين بذات الوقت بدور سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تحقيق كامل النجاح للبطولة الغالية.