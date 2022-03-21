اخبار الخليج – رئيس جهاز الخدمة المدنية يهنئ بمناسبة نجاح سباق الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - رفع السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح مملكة البحرين المميز في استضافة وتنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا1 2022.
وأكد رئيس جهاز الخدمة المدنية أن هذا النجاح يأتي استكمالاً لمسيرة مملكة البحرين ليضعها على الخارطة الرياضية العالمية كما أنه إضافة إلى سجلها الحافل الذي يعكس الصورة المشرفة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وتوجيهات جلالته، الأمر الذي أثبت من خلاله جدارة المملكة في تنظيم وإقامة هذه الفعالية الرياضية الدولية.
كما أكد أن هذا النجاح المشرف كان ثمرة المتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو ما جعل المملكة تتميز وتنجح نجاحاً باهراً في تنظيم هذا السباق طوال السنوات الماضية.
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