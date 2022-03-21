اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، اليوم الاثنين، سعادة السفير كاي ثامو بوكمان سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بسعادة السفير كاي ثامو بوكمان، مشيداً معاليه بما تشهده العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة بما يعزز من مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين، متمنياً معاليه لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح.

من جانبه أعرب سعادة السفير كاي ثامو بوكمان عن اعتزازه بلقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مؤكداً حرص جمهورية ألمانيا الإتحادية على المضي بأوجه التعاون المشترك مع مملكة البحرين لآفاق أوسع في شتى المجالات.