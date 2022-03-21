محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج (الفورمولا 1) للعام 2022م.
وأشاد الوزير بهذه المناسبة بتوجيهات جلالة الملك المفدى واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمسيرة الرياضية في مملكة البحرين، مما يشكل دعماً متواصلاً لتحقيق الإنجازات ورفع راية البحرين عالياً في المحافل الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يهنئ بمناسبة نجاح تنظيم سباق فورمولا 1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.