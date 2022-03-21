اخبار الخليج – وزير التربية والتعليم يهنئ بمناسبة نجاح تنظيم سباق فورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - رفع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بمناسبة نجاح تنظيم سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج (الفورمولا 1) للعام 2022م.

وأشاد الوزير بهذه المناسبة بتوجيهات جلالة الملك المفدى واهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمسيرة الرياضية في مملكة البحرين، مما يشكل دعماً متواصلاً لتحقيق الإنجازات ورفع راية البحرين عالياً في المحافل الدولية.