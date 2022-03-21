اخبار الخليج – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة نجاح سباق الفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، وذلك بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته مملكة البحرين في تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2022 .

وأشاد معاليه باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة مراحل الإعداد والتنظيم لإقامة سباق هذا العام والتي ساهمت في إبراز الحدث الرياضي بالصورة المشرفة لمملكة البحرين، داعيًا المولى عز وجل دوام التوفيق والسداد لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبذله من جهود لتعزيز مكانة مملكة البحرين على كافة الأصعدة في ظل قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه.