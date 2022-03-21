اخبار الخليج – معهد «دانات» يستضيف خبيرًا عالميًا في استخراج وفحص وتجارة الكهرمان

محمد بن مسعود - الدمام - استضاف معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) السيد ميكال كوسيور الذي يعتبر أحد أبرز الخبراء العالميين في مجال تشكل واستخراج وصناعة وفحص وتجارة الكهرمان حول العالم، في زيارة عمل تضمنت العديد من الفعاليات، من بينها محاضرات ولقاءات مع تجار أحجار كريمة بحرينيين، وورش عمل مع كوادر مختبر (دانات).
وتحدث السيد كوسيور في لقاء مفتوح في مقر المعهد في برج التجارة العالمي عن تاريخ وجود الكهرمان، ومصادره وأنواعه، إضافة إلى جودته وفوائده، وقدم شرحًا حول طرق معالجة الكهرمان، وإعادة تشكيله، وطرق تغيير وتحسين لونه، وزيادة وضوحه، وإنتاج شوائب لها تأثير بصري جذاب من خلال التصفية والأكسدة وغيرها.
وقالت السيدة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لـ (دانات) «إن استضافة السيد كوسيور تأتي في إطار الأنشطة الثقافية التفاعلية التي ينفذها المعهد لنشر وتعزيز الوعي لدى أوساط التجار والصناع ومختلف المهتمين باللؤلؤ والأحجار الكريمة، وتعريف الأجيال بصناعة الكهرمان».
وأكدت السيدة جمشير أهمية هذه الزيارة للاستفادة من خبرات السيد كوسيور وتبادل الآراء المختلفة معه في مختلف المسائل ذات الصلة بالكهرمان، خاصة مع ازدياد الطلب العالمي على هذا الحجر على مستوى العالم وفي منطقة الخليج العربي تحديدًا، فيما لم تعد صناعته تقتصر على المسابح، بل امتدت لتشمل المجوهرات.
وأضافت في هذا السياق أن اهتمام المعهد بحجر الكهرمان ينبع من كون هذا الحجر يلاقي رواجًا في البحرين ودول الخليج العربي، كما أنه جزء من ثقافة المنطقة وهويتها، وله مكانة في الأدب والشعر العربي والموروث الثقافي حيث يسمى (العنبر الأشهب)، واستخدمه العديد من الأدباء والشعراء والفنانين والمبدعين في أعمالهم الشعرية والأدبية والفنية والإبداعية.
وأوضح معهد (دانات) أنه استثمر هذه الزيارة في الترويج لمختبره الذي بات يقدم أيضًا خدمة فحص معتمدة لحجر الكهرمان، إضافة لخدماته الأخرى في مجال فحص اللؤلؤ، وتصنيف الألماس، وبصمة الحمض النووي للمرجان وغيرها، بما يتماشى مع رؤية المعهد لتحويل البحرين إلى مركز للتميز في مجال الجيمولوجيا في المنطقة.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من القائد العام لقوة دفاع البحرين بمناسبة نجاح سباق الفورمولا 1
- أمير مكة المكرمة يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة
- محافظ تيماء يدشن عربة العيادات الصحية المتنقلة بالمحافظة
- أمير القصيم يكرّم الداعمين لمشروع الوحدات السكنية لجمعية الإسكان الأهلية بالمنطقة
- فضيحة مدوية للفنانة احلام ...لماذا اعتدت على اجد الاشخاض في حفل "الموريكس دور بدبي" -فيديو
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – معهد «دانات» يستضيف خبيرًا عالميًا في استخراج وفحص وتجارة الكهرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.