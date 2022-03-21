أمير مكة المكرمة يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بعنوان “التحول نحو الابتكار”، الذي تنظِّمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030 التنفيذية، وذلك في “جدة سوبردوم”.

وفور وصول سموه قام بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر.

وقد استهل الحفل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بكلمة رحب فيها بتشريف سمو أمير منطقة مكة المكرمة إطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة؛ الذي بهدف لتسليط الضوء لما وصل له التحول الرقمي في الوزارة ضمن جهودها لتحقيق رؤية 2030؛ بحضور وزراء أكثر من 20 دولة.

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وقال: كافة المستهدفات لا يراد بها سوى تحقيق هدف واحد لطالما تصدر اهتمام قيادتنا الرشيدة؛ وهو أن يتم الحاج حجه والمعتمر عمرته والزائر زيارته بكل يسر وطمأنينة وراحة”.

وأضاف الدكتور الربيعة: إن الخطوات المتسارعة والحديثة التي شهدتها منظومة الحج والعمرة خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن لها أن تتحقق دون بيئة مهيئة ومتقدمة تجسدت في العديد من المشاريع العملاقة”.

ونوه بأن المشاريع الأخيرة تعد إضافة مشرقة لبنية قوية وراسخة أسستها المملكة طوال مسيرتها المباركة في خدمة ضيوف الرحمن من عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله-؛ مؤكداً أنه ومنذ انطلاق رؤية السعودية الطموحة 2030 في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- وقد حققت هذه الخطوات قفزات غير مسبوقة في خدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات.

إثر ذلك قُدّم عرض مرئي يحكي تشرف المملكة بخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين؛ بدعم متواصل من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ وتوفير المناخ الملائم لأداء المناسك في جوٍ من السكينة والوقار، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة الحج الذكي وفق رؤية 2030.

بعدها تفضل سمو الأمير خالد الفيصل بتدشين مبادرة “تحدي الحج والعمرة”؛ كما شهد سموه توقيع عدد من الاتفاقيات من جهات عدة مع وزارة الحج والعمرة.

في ختام الحفل كرم سموه الرعاة والشركاء والمنظمين لمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.